Il settore italiano delle macchine e delle attrezzature per la ceramica, rappresentato da Acimac, attraversa un 2026 di incertezze, con segnali di flessione. Al contrario, il comparto delle tecnologie per il packaging, guidato da Ucima, mostra una crescita stabile, evidenziando dinamiche divergenti all’interno del panorama industriale nazionale.

Flette il settore italiano delle macchine e delle attrezzature per la ceramica rappresentato da Acimac, cresce invece, anche se il risultato è di sostanziale stabilità, quello delle tecnologie per il packaging che fa capo ad Ucima. Questi, in estrema sintesi, gli esiti dei preconsuntivi, elaborati dal centro Studi Mecs, presentati dalle due associazioni: entrambi i riscontri erano a loro modo attesi, ma soprattutto quello fornito dal 2025 ad Acimac viene registrato, al netto di un fatturato che perde 5 punti percentuali, attestandosi a 1,7 miliardi di euro, con un certo sollievo. "Se i preconsuntivi si confermeranno — commenta il presidente di Acimac Paolo Lamberti — il 2025 è stato migliore di quanto ci aspettassimo. Ilrestodelcarlino.it

Acimac e Ucima, un 2026 di incertezze - Sassuolo: tiene, anche se in flessione, il settore delle macchine per ceramica. msn.com