Accuse gravissime per il politico italiano è scandalo | Violenze spaventose

Un’inchiesta a Livorno solleva pesanti accuse contro Shaha Polas, politico e imprenditore bengalese con cittadinanza italiana. Una donna ha denunciato violenze spaventose, dando avvio a un procedimento giudiziario ancora in fase di chiarimento. L’episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale, aprendo un’indagine delicata su presunti gravi reati.

Un’inchiesta delicata e ancora tutta da chiarire è al centro dell’attenzione a Livorno. Una donna ha presentato una denuncia ai carabinieri accusando Shaha Polas, imprenditore bengalese con cittadinanza italiana ed ex consigliere comunale aggiunto, di gravi reati. Secondo il racconto della denunciante, l’uomo l’avrebbe abusata sessualmente, l’avrebbe minacciata mostrando una pistola e avrebbe poi diffuso senza consenso video a contenuto sessuale che la ritrarrebbero. Accuse pesantissime, che Polas respinge con decisione: «Non ho abusato di lei, non ho una pistola e non ho diffuso alcun video online». Thesocialpost.it

