Accosta e scende dal trattore | agricoltore ucciso da un’auto

Una tragedia sconvolgente si è verificata a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, dove un agricoltore è stato folgorato da un'auto mentre accostava e scendeva dal trattore. L'incidente ha provocato la morte dell'uomo, lasciando la comunità sotto shock e sollevando numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale e l'evento stesso.

Forlì, 13 dicembre 2025 – Una sconvolgente tragedia ha colpito la comunità di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena. Un uomo di 57 anni è morto investito mentre si stava recando al lavoro. Infatti, il 57enne si trovava sul suo trattore quando ha accostato il mezzo agricolo al bordo della strada per poi scendere dal posto di guida. Proprio in quel momento è sopraggiunta un’auto che lo ha travolto in pieno e lo ha ucciso. Infatti l’impatto con la vettura è stato fatale al 57enne. Il conducente dell’auto non è riuscito ad evitare l'ostacolo, l'urto è stato violentissimo, sbalzando il 57enne a diversi metri di distanza. Ilrestodelcarlino.it

