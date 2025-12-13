Accordo storico a Mumbai | Prada lancia la collezione di sandali indiani con artigiani di Maharashtra e Karnataka

A Mumbai, è stato siglato un accordo storico tra Prada e organizzazioni artigianali indiane, LIDCOM e LIDKAR. Questa partnership strategica prevede il lancio di una collezione di sandali ispirati alla tradizione indiana, coinvolgendo artigiani di Maharashtra e Karnataka. L'iniziativa rappresenta un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio artigianale locale nel settore del lusso.

Approvata ieri al Consolato Generale d’Italia a Mumbai una partnership strategica tra il marchio di lusso Prada e le organizzazioni indiane LIDCOM (Sant Rohidas Leather Industries and Charmakar Development Corporation Ltd) e LIDKAR (Dr Babu Jagjivan Ram Leather Industries Development Corporation. Arezzonotizie.it Prada farà produrre in India duemila kolhapuri chappals - Sarà una collezione limitata per valorizzare e tutelare la lavorazione tradizionale del Maharashtra e del Karnataka ... lasicilia.it

Prada entra nel cuore dell’artigianato indiano con una limited edition ispirata ai Kolhapuri Chappal - La maison italiana sigla un accordo con LIDCOM e LIDKAR per una collezione che fonde heritage locale e design contemporaneo. esquire.com

