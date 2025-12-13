Accoltellò due donne in una casa famiglia nigeriana condannata a 8 anni

Una donna nigeriana di 28 anni è stata condannata a otto anni di reclusione per aver accoltellato due donne in una casa famiglia. L'aggressione, avvenuta all’interno dell’abitazione, ha provocato gravi ferite alle vittime, che sono state poi disarmate dalle altre ospiti. La sentenza conclude un episodio di violenza che ha sconvolto l’intera comunità.

Un'operatrice venne colpita con diversi fendenti, fino a quando le altre ospiti riuscirono a disarmare la ventottenne. Imolaoggi.it La donna ha accoltellato il compagno la notte del 6 gennaio durante una lite "Mi ha fatta cadere, non avevo vie di fuga e ho preso la lama in cucina. Invece di indietreggiare mi è venuto incontro, non credevo di averlo colpito". . - facebook.com facebook © Imolaoggi.it - Accoltellò due donne in una casa famiglia, nigeriana condannata a 8 anni