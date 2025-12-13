Accoltellata mentre sta cambiando la figlia nel bagno del centro commerciale | salvata dal marito

Una donna è stata accoltellata mentre stava cambiando la figlia di 10 mesi nel bagno di Macy's a Herald Square, New York. L'aggressione è avvenuta durante una visita al centro commerciale e ha richiesto l'intervento tempestivo del marito, che è riuscito a salvarla. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Si trovava a fare compere nel grande magazzino Macy's di Herald Square, a New York, e si era recata in uno dei bagni per cambiare la figlia di appena 10 mesi, quando è stata aggredita e accoltellata. Questo quanto accaduto a una donna di 38 anni, una turista californiana che aveva raggiunto la Grande Mela per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia. Gli Stati Uniti sotto choc per quanto accaduto. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, l'episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso 11 dicembre. La 38enne, in visita a New York con la famiglia, si trovava nel bagno al settimo piano del grande magazzino quando è avvenuto l'imponderabile. Ilgiornale.it

