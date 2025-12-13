Accademia delle Opere il tributo a Fabrizio De Andrè è un grande successo

Allo spettacolo “Sidun” Tributo a Fabrizio De André, tenutosi al Teatro Modernissimo di Telese Terme, il pubblico ha vissuto una serata ricca di emozioni e musica. L'evento, organizzato dall'Accademia delle Opere, ha reso omaggio al grande cantautore italiano, regalando momenti intensi di cultura e passione.

Tempo di lettura: 4 minuti Ieri sera al Teatro Modernissimo di Telese Terme in scena “Sidun” Tributo a De André è stata una serata meravigliosa e coinvolgente. La band in scena ha praticamente travolto il pubblico in un straordinario viaggio musicale nella poetica di Faber. La produzione Accademia delle Opere Aps, guidata dal suo presidente Francesco Tuzio, ha ancora una volta realizzato un appuntamento memorabile. Con un allestimento realizzato, come per ogni evento, dallo staff di Accademia delle Opere, l’evento è iniziato con il brano “Creuza de ma”, canzone costruita con quella che alla fine lo stesso cantautore definisce “una lingua del sogno, perché è una lingua difficilmente comprensibile nella sua totalità”. Anteprima24.it Telese, al Modernissimo arriva “Sidùn” in tributo a Fabrizio De André - Sidùn porta a Telese Terme un tributo autentico a Fabrizio De André al Teatro Modernissimo. fremondoweb.com

A Telese Terme il tributo a De André: l'evento il 12 dicembre al Modernissimo - L'Accademia delle Opere Aps presenta Sidùn in Tributo a Fabrizio De André, venerdì 12 dicembre alle 20.

