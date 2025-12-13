Abu Mazen star ad Atreju Meloni | insieme per la pace | Smentite tutte le falsità

Abu Mazen è stato ospite all'evento Atreju, dove Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza della sua presenza nel promuovere la pace e la stabilità. La premier ha espresso soddisfazione per il ruolo dell’Italia in questi processi e ha ribadito il suo impegno nella costruzione di una prospettiva di due Stati, smentendo le false accuse rivolte al leader palestinese.

"Sono molto contenta della persona che sto per presentare e del fatto che sia qui stasera ad Atreju, perché la sua presenza dimostra quanto l’Italia sia stata protagonista verso la pace, la stabilizzazione e la costruzione della prospettiva dei due Stati". È con queste parole di orgoglio e spirito di rivendicazione del lavoro svolto, che la premier Giorgia Meloni ha introdotto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, alla kermesse politica di Fratelli d’Italia, Atreju, in corso a Roma presso i Giardini di Castel Sant’Angelo. Come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, durante l’incontro a Palazzo Chigi, Abu Mazen ha espresso "ringraziamento all’Italia per l’assistenza umanitaria fornita al popolo palestinese nella Striscia di Gaza, per le cure ai bambini feriti e per la partecipazione alla missione europea Eubam Rafah". Quotidiano.net Abu Mazen star ad Atreju. Meloni: insieme per la pace: "Smentite tutte le falsità" - La premier incontra il leader palestinese prima a Palazzo Chigi poi alla festa FdI "La sua presenza qui conferma la nostra centralità". msn.com

