Abu Mazen arriva ad Atreju accompagnato dalla premier Meloni – Il video

Il 12 dicembre 2025 ad Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia, il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen è intervenuto sul palco, accolto dalla premier Giorgia Meloni. L'evento ha visto la presenza di importanti rappresentanti politici, sottolineando l'attenzione dell'Italia verso le vicende internazionali e il ruolo della Palestina nel contesto globale.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha preso la parola ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, venendo accolto sul palco dalla premier Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online Abu Mazen arriva ad Atreju accompagnato dalla premier Meloni - Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha preso la parola ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, venendo accolto sul palco dalla premier Giorgia Meloni. ilgiornale.it

Abu Mazen a Roma, il presidente dell'Anp arriva ad Atreju accolto da Meloni: "La sua presenza dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista" - Ad Atreju Giorgia Meloni presenta sul palco il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, accolto dagli applausi della platea ... affaritaliani.it

Abu Mazen a Roma, il presidente dell'Anp arriva ad Atreju accolto da Meloni - facebook.com facebook

Abu Mazen a Roma, il presidente dell'Anp arriva ad Atreju accolto da Meloni: "La sua presenza dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista" ift.tt/9Mx2AcD x.com

Abu Mazen arriva ad Atreju accompagnato dalla premier Meloni

Video Abu Mazen arriva ad Atreju accompagnato dalla premier Meloni Video Abu Mazen arriva ad Atreju accompagnato dalla premier Meloni