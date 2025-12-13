Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha commentato il caso Folorunsho, coinvolto in insulti alla madre di Hermoso, sottolineando come spesso ci si nasconda dietro interpretazioni normative. L’intervento si inserisce nel dibattito più ampio sulla tutela del rispetto e il futuro della Nazionale italiana.

Dal Atreju, il ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto sul futuro della Nazionale e sul tema degli insulti nei campi di calcio, partendo ovviamente dal caso Folorunsho e i suoi insulti a Hermoso, alla madre di Hermoso.. Le parole di Abodi. « Adesso c’è la Nazionale e c’è un obiettivo. Possiamo auspicare che all’interno del sistema federale, così come sta succedendo, si capiscano le ragioni di una crisi e si cerchino le soluzioni per superarla. Questo presuppone competenza, responsabilità e armonia all’interno del sistema. Tutti saremo vicini alla Nazionale per fare un tifo sfrenato, ne abbiamo bisogno noi che l’abbiamo vissuto e anche i giovani che non hanno mai visto la Nazionale ai Mondiali. Ilnapolista.it

Abodi voleva la squalifica di Folorunsho per gli insulti alla madre di Hermoso: «ci si nasconde dietro l’interpretazione della norma» - Dal Atreju, il ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto sul futuro della Nazionale e sul tema degli insulti nei campi di calcio. ilnapolista.it