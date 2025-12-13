Abi a novembre prestiti bancari +1,9% annuo massimo 2 anni e mezzo

A novembre, i prestiti bancari in Italia sono cresciuti del 1,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il massimo degli ultimi due anni e mezzo. La dinamica di crescita si è consolidata, mentre i tassi di interesse sono rimasti sostanzialmente stabili, con una lieve diminuzione a beneficio delle imprese.

Roma, 13 dic. (askanews) – Si è rafforzata a novembre la dinamica della crescita dei prestiti bancari in Italia, mentre sui tassi di interesse l'andamento è risultato sostanzialmente stabile, con un calo a favore delle imprese. E' la fotografia che emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Abi. Secondo i calcoli dell'associazione bancaria, l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a novembre è cresciuto dell'1,9% su base annua, il livello più elevato da fine 2022, secondo l'associazione, e più di quanto era cresciuto ad ottobre (+1,7%), quando i prestiti alle famiglie erano cresciute del 2,2% e quelli alle imprese dell'1,2%.

