Aaron March | Amo Cortina mi piacciono le gare in notturna L’esperienza paga finale da ormai quarantenni

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aaron March ha trionfato al PGS di Cortina d’Ampezzo, una gara valida per la Coppa del Mondo di snowboard. Con una passione per le competizioni notturne e un’esperienza ormai quarantennale, March ha dimostrato l’eccellente stato di forma del movimento italiano, confermando i successi già ottenuti da Bormoli e Felicetti.

Aaron March ha vinto il PGS di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di snowboard, e ha confermato l’eccellente stato di forma del movimento tricolore, che aveva già festeggiato i successi di Bormoli e Felicetti a Mylin. Affermazione di carattere da parte del 39enne, oggi davvero insuperabile sulla pista Tondi nella Perla delle Dolomiti. Il veterano altoatesino si è imposto per la prima volta in carriera in gigante nel massimo circuito internazionale dopo essere salito sul gradino più alto del podio per quattro volte in slalom. Tra ottavi e quarti aveva liquidato gli austriaci Burgstaller e Obmann, in semifinale ha eliminato Bormolini e nell’atto conclusivo ha regolato l’altro austriaco Karl. Oasport.it

Aaron March primo nello slalom parallelo di Coppa del mondo a Cortina - Nella finale di coppa del mondo il vincitore è stato l'uomo col numero uno: Aaron March ... rainews.it

Aaron March, storica vittoria in gigante a 39 anni - L’Italia del parallelo sa solo vincere e tocca ad Aaron March proseguire la striscia vincente del team azzurro che dopo le due perle di Mylin a firma di Bormolini e Felicetti, trova la terza primizia ... msn.com

aaron march amo cortina mi piacciono le gare in notturna l8217esperienza paga finale da ormai quarantenni

© Oasport.it - Aaron March: “Amo Cortina, mi piacciono le gare in notturna. L’esperienza paga, finale da ormai quarantenni”

Danki - JC ERC El Rapero Cristiano (Lyrics Video)

Video Danki - JC ERC El Rapero Cristiano (Lyrics Video)