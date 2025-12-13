Aaron March | Amo Cortina mi piacciono le gare in notturna L’esperienza paga finale da ormai quarantenni

Aaron March ha trionfato al PGS di Cortina d’Ampezzo, una gara valida per la Coppa del Mondo di snowboard. Con una passione per le competizioni notturne e un’esperienza ormai quarantennale, March ha dimostrato l’eccellente stato di forma del movimento italiano, confermando i successi già ottenuti da Bormoli e Felicetti.

Aaron March ha vinto il PGS di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di snowboard, e ha confermato l’eccellente stato di forma del movimento tricolore, che aveva già festeggiato i successi di Bormoli e Felicetti a Mylin. Affermazione di carattere da parte del 39enne, oggi davvero insuperabile sulla pista Tondi nella Perla delle Dolomiti. Il veterano altoatesino si è imposto per la prima volta in carriera in gigante nel massimo circuito internazionale dopo essere salito sul gradino più alto del podio per quattro volte in slalom. Tra ottavi e quarti aveva liquidato gli austriaci Burgstaller e Obmann, in semifinale ha eliminato Bormolini e nell’atto conclusivo ha regolato l’altro austriaco Karl. Oasport.it

Aaron March primo nello slalom parallelo di Coppa del mondo a Cortina - Nella finale di coppa del mondo il vincitore è stato l'uomo col numero uno: Aaron March ... rainews.it

Aaron March, storica vittoria in gigante a 39 anni - L’Italia del parallelo sa solo vincere e tocca ad Aaron March proseguire la striscia vincente del team azzurro che dopo le due perle di Mylin a firma di Bormolini e Felicetti, trova la terza primizia ... msn.com

DOMINIO AZZURRO! ???? In Coppa del Mondo di Snowboard Aaron March (a 39 anni) batte in finale contro Benjamin Karl nel parallelo! Completa il podio Bormolini, che batte nel derby azzurro Edwin Coratti per guadagnarsi il terzo posto #Snowboard x.com

Eurosport Italia. . DOMINIO AZZURRO! ???? In Coppa del Mondo di Snowboard Aaron March (a 39 anni) batte in finale contro Benjamin Karl nel parallelo! Completa il podio Bormolini, che batte nel derby azzurro Edwin Coratti per guadagnarsi il terzo posto - facebook.com facebook