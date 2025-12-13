A Villa Vallefuoco Nanà incanta l’assemblea

A Villa Vallefuoco Nanà si respira un’atmosfera magica e autentica, lontana dal frastuono delle festività commerciali. Qui, il Natale si rivela in un modo diverso, fatto di tradizioni condivise e momenti di intimità, regalando a tutti un’esperienza unica e coinvolgente che rimanda a un senso profondo di convivialità.

C'è un Natale che non vive nelle vetrine illuminate, nei grandi alberi addobbati o nel rumore delle feste. È un Natale silenzioso, fatto di attese, fragilità, memoria e umanità profonda. È quello che si vive dietro le sbarre, quello racconta Nanà all'assemblea che si è riunita ieri, 12 dicembre a Villa Vallefuoco (Varcaturo) in un . Il Blog di Giò. Ilblogdigio.it 12 DICEMBRE 2025 Incontro con l'Autore – Ciclo di promozione culturale Grande festa ieri 12 dicembre 2025 a Varcaturo a Villa Vallefuoco, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnata dal Comune di Giugliano al CIDIS Impresa Sociale.