A un passo dal divorzio Bomba sulla coppia super vip dopo tanti anni insieme e due figli

Una coppia di celebrity, dopo molti anni di matrimonio e due figli, si trova ora sul filo del divorzio. La notizia ha scosso il pubblico e i media, aggiungendo un ulteriore capitolo alle recenti separazioni di personaggi noti. Il 2025 si prospetta come un anno ricco di cambiamenti nel mondo delle star, tra rumors e attese.

Il 2025, già segnato da una lunga scia di separazioni eccellenti, potrebbe presto arricchirsi di un altro capitolo destinato a far discutere. Tra i nomi che circolano con sempre maggiore insistenza, spiccano quelli di una delle coppie più celebri di Hollywood, da anni simbolo di un equilibrio apparentemente solido tra musica e cinema. Un equilibrio che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, sarebbe oggi profondamente incrinato. Le prime voci di una crisi seria hanno iniziato a diffondersi a metà ottobre, in un momento che avrebbe dovuto essere di festa. Il tredicesimo anniversario di nozze, infatti, è passato quasi inosservato, senza celebrazioni pubbliche e senza immagini condivise. Caffeinamagazine.it

"Divorzio drammatico per Nicole Kidman. Lei è ferita e si sente tradita, Keith Urban ha già un'altra donna": la bomba gossip lanciata da TMZ - Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio, ma "non era ciò che voleva" l'attrice australiana, che "ha fatto di tutto per salvare il matrimonio", ha fatto sapere una fonte

