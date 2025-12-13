A Torre Annunziata arriva il giocattolo sospeso

A Torre Annunziata nasce l'iniziativa del “giocattolo sospeso,” un progetto volto a donare sorrisi ai bambini in difficoltà. Attraverso questa iniziativa, i cittadini potranno contribuire lasciando un giocattolo che sarà successivamente distribuito a chi ne ha bisogno. La delibera comunale approvata mira a promuovere solidarietà e integrazione nella comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Torre Annunziata ha approvato la delibera che istituisce il "giocattolo sospeso". Obiettivo dell'iniziativa, voluta dall'Amministrazione Comunale, è garantire a tutti i bambini un dono in vista del Natale. Il progetto punta a coinvolgere i cittadini che potranno lasciare in questo modo, presso i negozi aderenti, un gioco "sospeso". I volontari dei Salesiani provvederanno poi a ritirare tutti i giochi donati dai cittadini per poi consegnarli ai bimbi nel corso di una manifestazione. Da oggi, 13 dicembre e fino al 27, sarà possibile acquistare un gioco che sarà poi ritirato dai volontari.

