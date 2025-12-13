A social il romanzo di Antonio Patti | le vicende di una nuova scuola in città

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il romanzo “A social” di Antonio Patti racconta le vicende di una nuova scuola in città, esplorando le dinamiche tra studenti e insegnanti in un contesto contemporaneo. La presentazione avverrà il 17 dicembre presso Ciuri family BokCafè, offrendo l’opportunità di scoprire un’opera che affronta temi attuali e sociali attraverso una narrazione coinvolgente.

Il romanzo “A social”, dell’autore palermitano Antonio Patti, verrà presentato il prossimo 17 dicembre presso Ciuri family BokCafè, di Via Salvatore Davì 35. Alle ore 17.30 interverranno l’autore e la prof.ssa Daniela Balsano come moderatrice.Il libro racconta le vicende di una nuova scuola. Palermotoday.it

