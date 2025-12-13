A scuola il maestro mi bullizzava chiamandomi ‘sacra panza’ Oggi voglio essere un antieroe e sogno di portare sul palco del Festival il mio cane | Seltsam si gioca la finale di Sarà Sanremo

Dopo aver concluso gli studi in Giurisprudenza, Seltsam ha trasformato la sua passione in musica, affrontando sfide e ricordi del passato. Ora si prepara a giocarsi la finale di “Sarà Sanremo” con un progetto originale, desideroso di portare sul palco un messaggio di autenticità e libertà, tra sogni e antieroi.

Esattamente un anno fa Seltsam metteva in tasca una laurea in Giurisprudenza. 365 giorni dopo è a un passo dal palco musicale più ambito d’Italia. Il cantautore romano classe 2001 – vero nome Lorenzo Giovanniello – è tra i sei finalisti di “Sarà Sanremo” con Scusa mamma. Il programma condotto da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, domenica 14 dicembre in prima serata su Rai 1, decreterà chi, insieme ai due vincitori di “Area Sanremo”, gareggerà nelle “Nuove Proposte” del Festival il prossimo febbraio. Forte di una community molto attiva su TikTok, dove si racconta senza filtri, Seltsam arriva a questo appuntamento con la certezza di non voler essere una star, ma qualcuno in cui il pubblico possa riconoscersi. Ilfattoquotidiano.it Palpeggia un'alunna a scuola, maestro elementare arrestato in flagranza nel Milanese - Ancora una storia di abusi e di violenze in una scuola italiana dopo il caso della professoressa arrestata a Castellammare di Stabia. ilgiornale.it Il mio maestro a scuola diceva,due cose emozionano nella vita,i fiori e le parole? - facebook.com facebook © Ilfattoquotidiano.it - “A scuola il maestro mi bullizzava chiamandomi ‘sacra panza’. Oggi voglio essere un antieroe e sogno di portare sul palco del Festival il mio cane”: Seltsam si gioca la finale di “Sarà Sanremo”

