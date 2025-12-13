A San Lazzaro cinque nuovi defibrillatori | ora i dispositivi sono 33

A San Lazzaro di Savena sono stati installati cinque nuovi defibrillatori semiautomatici, portando il totale a 33 dispositivi distribuiti sul territorio. Questi dispositivi, accessibili 24 ore su 24, rafforzano significativamente la rete di cardioprotezione della città, garantendo interventi tempestivi in caso di emergenza.

San Lazzaro di Savena rafforza in modo significativo la propria rete di cardioprotezione. Sono cinque i nuovi defibrillatori semiautomatici (Dae) installati all’esterno e accessibili 24 ore su 24, che si aggiungono ai due collocati lo scorso anno in aree pubbliche sempre accessibili e registrati. Bolognatoday.it

?? Si amplia la rete di cardioprotezione in città con cinque nuovi defibrillatori semiautomatici in esterno, sempre accessibili 24 ore su 24. I nuovi dispositivi si trovano in: • Piazza Trebbi • Stazione ferroviaria • Medialab di Idice, via Emilia 302/A • Centro - facebook.com facebook