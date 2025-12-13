A Napoli sotto sfratto la vedova di Giuseppe Veropalumbo ucciso da proiettile vagante a Capodanno
A Napoli, la vedova di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da un proiettile vagante a Capodanno, si trova sotto sfratto. Pur apprezzando l'intenzione del sindaco di supportare le famiglie delle vittime innocenti, evidenzia di non essere ancora riconosciuta ufficialmente come vittima innocente di camorra.
"Leggo dai post una volontà da parte del sindaco di aiutare i familiari delle vittime innocenti della criminalità, però purtroppo io non sono ancora riconosciuta come vittima innocente di camorra. L’unica cosa certa che attualmente ho è questa lettera di sfratto. Per Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo, l'incubo di dover lasciare la casa, invece di un risarcimento per la morte del marito, c’è ancora. Giuseppe fu ucciso il 31 dicembre 2007, raggiunto da un proiettile nella sua abitazione. La volontà espressa dall’amministrazione comunale di Torre Annunziata, a Napoli, è quella di cercare una soluzione che le garantisca un alloggio. Tgcom24.mediaset.it
Vedova rischia lo sfratto da casa (bene confiscato) - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Vedova rischia lo sfratto da casa (bene confiscato)" pubblicato il 12 Dicembre 2025 a firma di Vincenzo Iurillo ... ilfattoquotidiano.it
Torre Annunziata, ucciso per errore a Capodanno. Il Comune ora fa dietrofront: bloccato lo sfratto alla vedova - È stato sospeso lo sfratto per Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo, l’uomo ucciso da un proiettile vagante la notte di Capodanno del 2007, mentre attendeva la mezzanotte ... ilmattino.it
