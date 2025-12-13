A Formia appuntamento con la ‘Magia del Natale’ e l’incantevole voce di Angela Piaf

A Formia si svolge l'evento ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’, un progetto artistico e culturale che promette di incantare il pubblico. Domenica 14 dicembre alle ore 18, la città accoglierà questa iniziativa, offrendo un'occasione speciale per vivere l'atmosfera natalizia attraverso musica e suggestioni artistiche.

A Formia fa tappa il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre alle ore 18.00 in piazza Aldo Moro che diventerà per l’occasione un palcoscenico a cielo aperto dove le famiglie potranno sognare sulle note dei più celebri brani. Latinatoday.it Bagno nella Foresta Domenica 14 Dicembre ? 10:00 Area naturale di Gianola (Formia). Appuntamento presso l'infopoint di via Porticciolo Romano Un’immersione totale nella natura, un’esperienza lenta e profonda che coinvolge tutti i sensi. Un modo d - facebook.com facebook © Latinatoday.it - A Formia appuntamento con la ‘Magia del Natale’ e l’incantevole voce di Angela Piaf