A Firenze nasce un nuovo quartiere | ecco come sarà

A Firenze si apre un nuovo capitolo urbanistico con la nascita di un quartiere innovativo. Situata nell'ex caserma Lupi di Toscana, un’area di decine di ettari abbandonata da anni, questa zona nel quadrante sud-ovest promette di trasformarsi in un importante spazio residenziale e commerciale, tra viale Pietro Nenni e via Nilde.

Un'area immensa, diverse decine di ettari, abbandonata per anni. È l'ex caserma Lupi di Toscana, dal nome del reggimento che vi era ospitato, conosciuta anche come ‘Gonzaga’, nel quadrante sud-ovest della città, al confine con il Comune di Scandicci e compresa tra viale Pietro Nenni, via Nilde. Firenzetoday.it

