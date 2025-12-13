A che ora Scandicci-Dentil Praia Clube oggi Mondiale per club volley femminile 2025 | programma prima semifinale tv streaming

Oggi, sabato 13 dicembre alle ore 17.00, si disputa la semifinale del Mondiale per club di volley femminile 2025 tra Scandicci e Dentil Praia Clube a San Paolo. Le toscane affrontano le campionesse sudamericane in un match atteso che promette grande spettacolo e competizione tra due squadre di alto livello.

Oggi sabato 13 dicembre (ore 17.00) si gioca Scandicci-Dentil Praia Clube, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: le toscane scenderanno in campo a San Paolo per fronteggiare la compagine brasiliana, si preannuncia un confronto particolarmente avvincente tra le vice campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica. In palio la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata, da disputare contro chi la spunterà tra Conegliano e Osasco Sao Cristovao Saude. Scandicci si è resa protagonista di un percorso netto nella fase a gironi, liquidando per 3-0 le brasiliane dell’Osasco, le peruviane dell’Allianza Lima e le kazake dello Zhetysu. Oasport.it

