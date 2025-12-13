A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa a St Moritz | n di pettorale tv streaming
Sabato 13 dicembre alle ore 10, si svolge a St. Moritz la seconda discesa femminile di Coppa del Mondo 2025-2026. Nove atlete italiane sono pronte a sfidarsi sulle piste svizzere, con Sofia Goggia tra le protagoniste. Ecco tutte le informazioni su orario, pettorale, diretta TV e streaming.
Saranno ben nove le azzurre al via della seconda discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 13 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.45, e saranno 57 le atlete al via, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.03.00: la seconda discesa libera femminile, infatti, inizierà alle ore 10.45 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’15” l’una dall’altra, quindi l’azzurra partirà 18? dopo l’inizio della gara. Oasport.it
Disastrosa nella parte alta, combattente nel finale. Sofia Goggia chiude così la Discesa di Saint Moritz, con un quarto posto che sa di beffa, con il podio sfumato solo nel finale. Come spesso accade con Sofia, preoccupa ed esalta allo stesso tempo. Preoccupa - facebook.com facebook
Un altro capolavoro di Sofia GOGGIA in discesa libera ?