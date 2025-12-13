A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa a St Moritz | n di pettorale tv streaming

Sabato 13 dicembre alle ore 10, si svolge a St. Moritz la seconda discesa femminile di Coppa del Mondo 2025-2026. Nove atlete italiane sono pronte a sfidarsi sulle piste svizzere, con Sofia Goggia tra le protagoniste. Ecco tutte le informazioni su orario, pettorale, diretta TV e streaming.

Saranno ben nove le azzurre al via della seconda discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 13 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.45, e saranno 57 le atlete al via, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.03.00: la seconda discesa libera femminile, infatti, inizierà alle ore 10.45 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’15” l’una dall’altra, quindi l’azzurra partirà 18? dopo l’inizio della gara. Oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di St. Moritz (13 dicembre): programma esatto, n. di pettorale, tv - Saranno ben nove le azzurre al via della seconda discesa femminile di St. oasport.it