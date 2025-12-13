A che ora lo snowboard oggi in tv PGS Cortina d’Ampezzo 2025 | orari programma streaming

Scopri gli orari e il programma della gara di snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in TV e streaming. Dopo l’esordio in Cina con cinque podi per gli azzurri, l’evento si svolge questa settimana in Italia, offrendo agli appassionati un’opportunità imperdibile di seguire le emozioni della Coppa del Mondo di snowboard.

Dopo l’esordio della scorsa settimana a Mylin, in Cina, in cui gli azzurri hanno ottenuto ben cinque podi, la Coppa del Mondo di PGS di snowboard 2025-2026 si sposta ora a Cortina d’Ampezzo. Sulle nevi italiane, la squadra azzurra dovrà confermare il grande momento di forma in una stagione che vedrà il suo picco di importanza a febbraio con la gara olimpica. Sulla pista di Tondi di Faloria, si terranno nella giornata di sabato 13 dicembre le qualifiche e successivamente la fase finale in notturna. Maurizio Bormolini e Mirko Felicetti sono chiamati a difendere le vittorie ottenute nella prima tappa stagionale tra gli uomini mentre in campo femminile Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont vogliono continuare a dire la loro dopo la doppietta in Cina. Oasport.it

