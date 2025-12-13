A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa St Moritz e gigante Val d’Isere tv streaming

Oggi, gli appassionati di sci alpino vivranno un sabato ricco di emozioni con le gare di discesa a St. Moritz e il gigante a Val d’Isère. La Coppa del Mondo 2025-2026 offre un programma intenso, coinvolgendo sia atleti uomini che donne, con appuntamenti trasmessi in diretta tv e streaming.

Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 propone un programma decisamente interessante che vede in pista uomini e donne. St. Moritz e Val d’Isere, due località storiche del grande sci internazionale, ospiteranno la seconda discesa libera femminile, partenza prevista alle 10:45, e il quarto slalom gigante maschile della stagione, la partenza della prima manche sarà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 13:00. Sulla celebre Corviglia le specialiste della velocità tornano in gara a meno di ventiquattro ore dall’esordio stagionale. Oasport.it A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, streaming - Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi, discesa St. Moritz: orario, startlist, tv, streaming - Dopo le due prove disputate nei giorni scorsi, a partire da oggi, venerdì 12 dicembre, con la prima discesa in programma, si inizierà davvero a fare sul ... oasport.it

SPORT IN TV OGGI - Programma ricco tra nuoto, sci alpino, biathlon, skicross, speed skating, sci di fondo, Eurolega di basket e tanto altro - facebook.com facebook

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, streaming

PACO RASSAT da favola a Gurgl! Recupera 13 posizioni e vince lo slalom | HIGHLIGHTS

Video PACO RASSAT da favola a Gurgl! Recupera 13 posizioni e vince lo slalom | HIGHLIGHTS Video PACO RASSAT da favola a Gurgl! Recupera 13 posizioni e vince lo slalom | HIGHLIGHTS