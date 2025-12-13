La finale del Mondiale per club di volley femminile 2025 si terrà domenica 14 dicembre alle ore 20.30 a San Paolo, Brasile. In questa guida troverai tutte le informazioni su programma, orari, diretta TV e streaming per seguire l’evento conclusivo della competizione iridata.

La finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà domenica 14 dicembre (ore 20.30): sarà San Paolo (Brasile) a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata per squadre societarie. Ad affrontarsi in terra sudamericane saranno le formazioni capaci di vincere le semifinali: da una parte il confronto tra Scandicci e le brasiliane del Dentil Praia Clube, dall’altra il match tra Conegliano e le brasiliane dell’Osasco Sao Cristovao Saude. Le due compagini italiane partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare attente alle padrone di casa: si replicherà l’atto conclusivo dell’ultima Champions League con la corazzata veneta e la realtà toscana? Le Pantere si sono presentate all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre la Savino Del Bene è alla sua prima apparizione in questa competizione e spera di raggiungere l’evento che metterà in palio il trofeo. Oasport.it

A che ora la finale del Mondiale per club di volley femminile 2025: guida tv, programma, streaming - La finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà domenica 14 dicembre (ore 20. oasport.it

Volley femminile, Antropova e Gabi ai Mondiali contro le brasiliane, Egonu chiude la giornata di A1 a Bergamo - Volley femminile, semifinali e finali Mondiali con Conegliano e Scandicci e la 14ma giornata di A1: super weeekend con Gabi, Antropova ed Egonu protagoniste. sport.virgilio.it

MONDIALE SALSA E BACHATA SHINE SENIOR FEMMINILE Un’altra straordinaria finale, dai Campionati del Mondo WDSF di danze caraibiche, disputati a Istanbul ???? Le atlete italiane conquistano piazzamenti di grande prestigio. BACHATA SHINE – S - facebook.com facebook

Mondiale per ricchi: la finale 2026 costa dai 3.500 euro in su, ma i prezzi sono lievitati anche per le partite iniziali x.com