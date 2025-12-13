A che ora gli sport invernali oggi | orari sabato 13 dicembre calendario gare tv streaming

Oggi, sabato 13 dicembre, numerosi sport invernali sono in programma con gare di Coppa del Mondo e IBU Cup. Sci alpino, biathlon, salto con gli sci, sci di fondo, snowboard e speed skating animano il calendario, offrendo appassionanti competizioni trasmesse in TV e streaming. Ecco gli orari e il calendario delle principali prove di questa giornata ricca di eventi.

Oggi, sabato 13 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, lo sci di fondo, la snowboardcross, lo snowboard alpino e lo speed skating, e di IBU Cup per il biathlon. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 Nella seconda discesa femminile di St. Moritz saranno nove le azzurre al via: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52. Oasport.it A che ora gli sport invernali oggi: orari 13 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi, sabato 13 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con ... oasport.it

