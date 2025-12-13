A che ora Conegliano-Osasco oggi Mondiale per club volley femminile 2025 | programma seconda semifinale tv streaming

Oggi, sabato 13 dicembre, si disputa la semifinale del Mondiale per Club di volley femminile 2025 tra Conegliano e Osasco Sao Cristovao Saude a San Paolo. La sfida vede le campionesse d’Europa favoriti per l’accesso alla finale, dove incontreranno la vincente tra Scandicci e Dentil Praia Clube. Un match atteso per il suo valore e il fascino internazionale.

Oggi sabato 13 dicembre (ore 20.30) si gioca Conegliano-Osasco Sao Cristovao Saude, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: la corazzata veneta scenderà in campo a San Paolo per fronteggiare la formazione brasiliana, partendo con tutti i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo da giocare domenica contro chi la spunterà nel match tra Scandicci e il Dentil Praia Clube: andrà in scena la rivincita della finale dell’ultima Champions League? Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere contro le padrone di casa, che sulla carta sembrano essere decisamente inferiori dal punto di vista tecnico e agonistico. Oasport.it A che ora Conegliano-Osasco oggi, Mondiale per club volley femminile 2025: programma seconda semifinale, tv, streaming - Osasco Sao Cristovao Saude, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: la ... oasport.it

