A cena con un’altra donna moglie lo scopre da video spot ristorante e lo lascia

Una donna scopre il tradimento del marito attraverso un video pubblicitario di un ristorante, che rivela il suo incontro con un'altra donna. La rivelazione porta alla decisione di lasciarlo, evidenziando come le bugie e i segnali nascosti possano emergere in modo inaspettato, portando a conseguenze dolorose per le relazioni.

(Adnkronos) – Alla moglie aveva detto di essere impegnato in una cena di lavoro, ma in realtà l'appuntamento a tavola era con un'altra donna. Una bugia scoperta dalla consorte grazie a un video promozionale del locale, girato proprio mentre il marito era nel locale. Il filmato, pubblicato sui profili social del ristorante, mostrava chiaramente il . Periodicodaily.com

Ristorante posta video spot su TikTok, marito beccato dalla moglie a cena con l’amante e cacciato di casa - Protagonista della storia un 42enne siciliano, beccato dalla moglie a cena con l'amante in un locale di Catania ... fanpage.it