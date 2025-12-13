A Canossa c’è il primo ’Infermiere di famiglia’

A Canossa è attivo da settembre il primo ’Infermiere di Famiglia’ nel Distretto Ausl di Montecchio. Questa nuova figura professionale mira a migliorare l’assistenza sanitaria locale, offrendo un supporto più vicino e personalizzato ai cittadini. L’introduzione dell’Ifoc rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi sanitari nel territorio.

Da settembre a Canossa è attivo l’Infermiere di Famiglia o Comunità (Ifoc). È il primo comune del Distretto Ausl di Montecchio ad arricchirsi con questa nuova figura, a vantaggio di tutti i cittadini. È operativo sul territorio di Canossa appoggiandosi alla Casa della Comunità di San Polo, ma a breve potrà contare su una sede a Canossa nell’ambulatorio attiguo a quello della dottoressa Radu. Nei primi mesi di attività l’Ifoc si è dimostrato efficace e apprezzata, operando assieme ai professionisti del territorio. Si tratta di un infermiere (in foto quelle coinvolte nel progetto) con formazione specifica che risponde ai bisogni della popolazione, in particolare anziani e fragili, collaborando con i medici, i servizi socio-assistenziali e gli specialisti. Ilrestodelcarlino.it

