93esimo anniversario di Latina ecco tutti gli eventi

Il 93º anniversario di Latina sarà celebrato con una serie di eventi tra consegne di benemerenze, concerti e cerimonie. Il Comune ha annunciato il programma per il Natale, culminando il 18 dicembre con la commemorazione dell’inaugurazione della città avvenuta nel 1932. Un’occasione per valorizzare la storia e la comunità locale attraverso diverse iniziative festive.

