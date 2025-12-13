91enne investito sulle strisce pedonali! Tragedia in Italia | Alla guida un 20enne

Un grave incidente stradale si è verificato a Cagliari, in Italia, provocando la morte di un uomo di 91 anni investito sulle strisce pedonali. Alla guida del veicolo coinvolto un giovane di 20 anni, la tragedia ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale.

Un grave incidente stradale si è verificato nel territorio di Cagliari (CA), dove un uomo di 91 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’episodio è avvenuto nella zona di Monserrato (CA), nei pressi del cimitero, in un’area normalmente interessata da traffico locale. L’impatto non ha lasciato scampo all’anziano, soccorso immediatamente ma deceduto sul posto. Secondo una prima ricostruzione, alla guida dell’auto coinvolta nell’investimento c’era un ventenne, rimasto profondamente scosso dall’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di soccorso senza però poter evitare l’esito fatale. Thesocialpost.it Monserrato, anziano investito sulle strisce pedonali: muore un 91enne - Tragico incidente nel tardo pomeriggio in via Giulio Cesare a Monserrato: un anziano è stato investito perdendo la vita ... cagliaripad.it Anziano investito sulle strisce - Gravissimo investimento questa mattina alle 11 sulle strisce pedonali di viale Concordia, in prossimità della rotonda che immette in via Cà del Ferro. cremonaoggi.it

Era piuttosto conosciuto in città, Carmine Arcidiacono, 91enne e morto nella mattinata di venerdì 28 novembre in via Camozzi, investito da un camion. Residente in piazza Sant’Anna, per diversi anni Arcidiacono era stato infatti direttore delle Poste di Bergamo - facebook.com facebook

© Thesocialpost.it - 91enne investito sulle strisce pedonali! Tragedia in Italia: “Alla guida un 20enne”

INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI, MUORE 91 ENNE

Video INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI, MUORE 91 ENNE Video INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI, MUORE 91 ENNE