4 | LOOP il trailer di annuncio e tante informazioni sul nuovo gioco del creatore di Left 4 Dead

Durante i The Game Awards 2025, è stato svelato il trailer di annuncio di 4:LOOP, il nuovo gioco del celebre creatore di Left 4 Dead, Mike Booth. Il video propone un'azione intensa e offre le prime informazioni su questo atteso progetto, alimentando l'entusiasmo dei fan e anticipando ulteriori dettagli sul gameplay e le caratteristiche del titolo.

4:LOOP è stato presentato ufficialmente ai The Game Awards 2025 con un trailer di annuncio pieno di azione, offrendo il primo sguardo al nuovo progetto di Mike Booth, storico creatore di Left 4 Dead. Il gioco nasce come sparatutto cooperativo per quattro giocatori ambientato in un universo fantascientifico originale. Fin dalle prime immagini, è chiaro che l’obiettivo è evolvere le idee che hanno reso celebre Left 4 Dead. Questa volta, però, con maggiore libertà, rigiocabilità e spazio all’improvvisazione. Come leggiamo sul PlayStation Blog, secondo Booth, molte delle meccaniche cooperative che un tempo erano una scommessa sono oggi date per scontate. Game-experience.it 4:LOOP: presentato il gioco dal ciclo infinito dove bisogna morire per salvare il mondo - Abrams) e Mike Booth (Left 4 Dead), in arrivo su PS5 e PC nel 2027. drcommodore.it

TGA 2025, 4:LOOP è lo shooter cooperativo di Bad Robot Games - Sony Interactive Entertainment e Bad Robot Games hanno condiviso il primo trailer per lo shooter cooperativo in terza persona 4:LOOP. 4news.it

4:LOOP presentato con uno spettacolare trailer ai TGA 2025, da Sony PlayStation e J. J. Abrams per PS5 e PC x.com

