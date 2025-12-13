13 dicembre | van Basten e Shevchenko scrissero la storia del Milan Il ricordo

Il 13 dicembre è una data storica per il Milan, segnato da momenti indimenticabili per due grandi attaccanti: Marco van Basten e Andriy Shevchenko. Entrambi hanno scritto pagine importanti nella storia del club, ricevendo riconoscimenti che ne testimoniano il talento e il valore. In questo giorno, ricordiamo i traguardi che hanno raggiunto e il loro contributo al successo del Milan.

Accade oggi: Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, riceveva il tanto ambito Pallone d'Oro. Stesso giorno per Marco van Basten. Il ricordo dei rossoneri. Il 13 dicembre 1992 Marco Van Basten vinceva il suo terzo Pallone d'Oro.

