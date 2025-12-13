13 dicembre | van Basten e Shevchenko scrissero la storia del Milan Il ricordo
Il 13 dicembre è una data storica per il Milan, segnato da momenti indimenticabili per due grandi attaccanti: Marco van Basten e Andriy Shevchenko. Entrambi hanno scritto pagine importanti nella storia del club, ricevendo riconoscimenti che ne testimoniano il talento e il valore. In questo giorno, ricordiamo i traguardi che hanno raggiunto e il loro contributo al successo del Milan.
Accade oggi: Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, riceveva il tanto ambito Pallone d'Oro. Stesso giorno per Marco van Basten. Il ricordo dei rossoneri. Pianetamilan.it
#AccaddeOggi - Il 13 dicembre 1992 Marco Van Basten vinceva il suo terzo Pallone d'Oro. #StoriaRossonera #LeggendaRossonera - facebook.com facebook
1990-91 (26^ - 24-03-1991) INTER-Milan 0-1 [VanBasten] Moviola - Estratto D.S.Rai1
Video 1990-91 (26^ - 24-03-1991) INTER-Milan 0-1 [VanBasten] Moviola - Estratto D.S.Rai1