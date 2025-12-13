13 dicembre | l’immagine della Madonna del Latte Dolce riemerge da un posto inatteso

Il 13 dicembre una storica immagine della Madonna del Latte Dolce torna a emergere da un luogo inatteso, riaffermando il suo ruolo di simbolo di conforto e speranza per mamme e future madri. Questa devozione, radicata nella tradizione, si rinnova attraverso il ricordo di un miracolo che da sempre ispira fede e protezione.

La devozione alla Madonna del Latte Dolce accompagna in particolare le mamme in attesa e le neo mamme, pronte a rivolgersi a un'immagine che fu oggetto di un miracoloso ritrovamento. Quella alla Madonna del Latte Dolce è una devozione molto sentita a Sassari, specialmente dalle mamme che allattano i loro bambini.

