13 dicembre 1466 moriva Donatello | l’artista seppellito vicino ai Medici

Il 13 dicembre 1466 si spegneva Donatello, uno dei maestri più influenti del Rinascimento fiorentino. La sua arte rivoluzionò la scultura dell’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale di Firenze. La sua morte segnò la fine di un’epoca e il continuo splendore della sua eredità artistica.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Il 13 dicembre del 1466 moriva uno dei più grandi scultori del Rinascimento fiorentino, Donatello. A lui fu dato l’onore di essere seppellito vicino ai Medici, nella sacrestia vecchia della basilica di San Lorenzo, proprio dove è sepolto anche Cosimo Il Vecchio. Il suo genio segna anche il presente ed è stato sposato anche dalla settima arte: non è un caso che i premi David di Donatello, i l più alto riconoscimento del cinema italiano, sono una miniatura del celebre capolavoro dell’artista fiorentino, che raffigura il giovane eroe biblico. La statua originale, un capolavoro del primo Rinascimento e primo nudo a tutto tondo dell'epoca, è esposta al Museo Nazionale del Bargello a Firenze. Lanazione.it

13 dicembre Santa Lucia: storia e simbolo, perché è il giorno in cui ci scambiamo i regali - Nelle numerose varianti, il sacro (memoria della martire, richiesta di protezione, simbolo della luce di Cristo) e il profano (mercati, dolci, regali, folklore cittadino) non sembrano in contraddizion ... italiaoggi.it