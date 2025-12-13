Il 2025 si conferma un anno ricco di novità e grandi ritorni nel mondo delle serie TV, che continuano a conquistare il pubblico con storie avvincenti e produzioni di alta qualità. Per il periodo natalizio, ecco una lista di 10 serie da recuperare, perfette per immergersi in un universo narrativo variegato e coinvolgente.

Il piccolo schermo mai così grande: il 2025 ha confermato la serialità televisiva come la forma di narrazione preferita dal pubblico, con piattaforme di streaming e network tradizionali che hanno spesso superato per qualità e complessità molte produzioni cinematografiche. Quindi, in attesa delle nuove produzioni e degli attesi ritorni del 2026, le vacanze di Natale sono il periodo ideale per recuperare la distopia corporativa di Scissione e i piani sequenza di Adolescence oppure il cinismo e la tensione di Slow Horses e la maturità fantascientifica di Andor. Stranger Things. Non si può non cominciare con Stranger Things, la cui stagione finale tanto attesa è stata rilasciata su Netflix dal 27 novembre con i primi 4 episodi, seguiti da ulteriori uscite scaglionate fino al gran finale di Capodanno. Panorama.it

10 serie TV del 2025 da recuperare a Natale - Il 2025 si conferma un anno straordinario per le serie televisive, con produzioni premiate da critica e pubblico. panorama.it