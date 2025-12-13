? Ascolti TV di Venerdì 12 Dicembre 2025

Gli ascolti televisivi di venerdì 12 dicembre 2025 evidenziano la vittoria di

? Prime Time: The Voice Senior Domina, Quarto Grado Ottimo Risultato Gli ascolti tv di venerdì 12 dicembre 2025 sono stati vinti in modo netto dallo show di Rai 1, che stacca nettamente la fiction turca di Canale 5. Ottimo risultato per il programma di approfondimento di Rete 4. Pos. Programma (Canale) Spettatori (a.m.) Share . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it Ascolti tv ieri venerdì 12 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene - Ascolti tv venerdì 12 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior che sfida Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Io sono Farah ... virgilio.it

Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it

#AscoltiTV | Venerdì 12 Dicembre 2025. #TheVoiceSenior domina (23%), solo il 12% per #IoSonoFarah I dati auditel della giornata di ieri x.com

SUL NOVE GRAN FINALE DI STAGIONE PER “FRATELLI DI CROZZA” La stagione di “FRATELLI DI CROZZA” giunge al termine, dopo il grande successo di ascolti e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera. MAURIZIO CRO - facebook.com facebook

© Lawebstar.it - ? Ascolti TV di Venerdì 12 Dicembre 2025