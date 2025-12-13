? Nemo Restituisce il Trofeo Eurovision 2024 | Non Sento Più che Debba Stare sul Mio Scaffale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemo, il vincitore svizzero di Eurovision 2024, ha restituito il trofeo e espresso il suo disappunto riguardo alla partecipazione di Israele nel concorso del 2026. Con una presa di posizione forte, l’artista critica l’EBU, accusandola di contraddizione con i principi di unità e inclusione che dovrebbero caratterizzare l’evento.

Il vincitore svizzero prende una netta posizione contro la partecipazione di Israele al concorso del 2026, accusando l’EBU di contraddizione con i valori di unità e inclusione. A poche ore dall’annuncio del ritiro dell’Islanda, anche Nemo, il cantante svizzero vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, ha intrapreso un’azione clamorosa contro la partecipazione di Israele . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it

nemo restituisce trofeo eurovisionEurovision, protesta contro la partecipazione di Israele: Nemo restituisce il trofeo vinto nel '24 - Il vincitore dell'Eurovision 2024, lo svizzero Nemo, ha annunciato sui social di voler restituire il premio vinto l'anno precedente: "Sono immensamente grato al festival, che mi ha fatto crescere come ... repubblica.it

nemo restituisce trofeo eurovisionEurovision 2026: Nemo restituisce il trofeo dopo la conferma di Israele. Mengoni "Sto con la Spagna" - Marco Mengoni esprime sostegno totale alla Spagna, ribadendo il ruolo politico dell'arte nel raccon ... msn.com

nemo restituisce il trofeo eurovision 2024 non sento pi249 che debba stare sul mio scaffale

© Lawebstar.it - ? Nemo Restituisce il Trofeo Eurovision 2024: “Non Sento Più che Debba Stare sul Mio Scaffale”

Nemo restituisce il trofeo dell’Eurovision contro Israele: “Tradisce i valori della gara”

Video Nemo restituisce il trofeo dell’Eurovision contro Israele: “Tradisce i valori della gara”