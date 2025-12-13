? Nemo Restituisce il Trofeo Eurovision 2024 | Non Sento Più che Debba Stare sul Mio Scaffale

Nemo, il vincitore svizzero di Eurovision 2024, ha restituito il trofeo e espresso il suo disappunto riguardo alla partecipazione di Israele nel concorso del 2026. Con una presa di posizione forte, l’artista critica l’EBU, accusandola di contraddizione con i principi di unità e inclusione che dovrebbero caratterizzare l’evento.

Il vincitore svizzero prende una netta posizione contro la partecipazione di Israele al concorso del 2026, accusando l'EBU di contraddizione con i valori di unità e inclusione. A poche ore dall'annuncio del ritiro dell'Islanda, anche Nemo, il cantante svizzero vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, ha intrapreso un'azione clamorosa contro la partecipazione di Israele.

Eurovision 2026: Nemo restituisce il trofeo dopo la conferma di Israele. Mengoni "Sto con la Spagna" - Marco Mengoni esprime sostegno totale alla Spagna, ribadendo il ruolo politico dell'arte nel raccon

Eurovision, protesta contro la partecipazione di Israele: Nemo restituisce il trofeo vinto nel '24 x.com

Nemo restituisce il premio 2024 in segno di protesta - facebook.com facebook

Nemo restituisce il trofeo dell’Eurovision contro Israele: “Tradisce i valori della gara”

