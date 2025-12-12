Ztl a orari ridotti esultano i commercianti ma serpeggia il malumore tra gli ' esclusi'

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rimodulazione degli orari della zona a traffico limitato ha suscitato reazioni diverse in città. Mentre i commercianti di corso Trieste e via Gasparri esprimono soddisfazione, tra gli altri residenti e esercenti cresce il malumore per le esclusioni e le restrizioni introdotte. La nuova disciplina divide quindi opinioni e crea un clima di attesa e discussione.

