Zirkzee-Roma trattativa in salita? La situazione raccontata dalla società non lascia dubbi per gennaio

La trattativa per l'acquisto di Joshua Zirkzee dalla Roma sembra complicarsi, mentre la società apre alla possibilità di rinforzi a gennaio. In vista della sfida europea contro il Celtic, i giallorossi cercano continuità e miglioramenti, valutando opportunità di mercato per rafforzare la rosa. La situazione resta in evoluzione, con attenzione rivolta anche alle prossime mosse sul fronte degli acquisti.

Zirkzee-Roma, Massara apre al mercato: «Valuteremo opportunità per rinforzare la squadra» La Roma si prepara all’impegno europeo contro il Celtic al Celtic Park, cercando conferme dopo la vittoria contro il Midtjylland e il passo falso rimediato contro il Cagliari in campionato. Prima della sfida, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha parlato ai microfoni di . Calcionews24.com

