Zirkzee di nuovo nel mirino del Milan | è la prima scelta di Igli Tare

Il Milan continua a monitorare il mercato degli attaccanti in vista di Gennaio, complice la situazione ancora incerta legata al futuro di Santiago Gimenez. L'infortunio del Messicano ed un rendimento ben al di sotto delle aspettative (soprattutto in termini di numeri), hanno indotto la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, a valutare possibili alternative per garantire a Massimiliano Allegri un reparto offensivo più completo e competitivo nella seconda parte della stagione. In questo scenario torna con forza il nome di Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United con un passato brillante al Bologna e già da tempo seguito dal Diavolo.