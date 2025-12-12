Zen Circus | Il Male cammina tra noi

C’è una ‘Banalità del male’, come recitava il titolo del celebre libro di Hannah Arendt che si cela tra le pieghe della quotidianità: in agguato, a volte impercettibile, ma presente, con la quale facciamo sempre più i conti. Da qui sono partiti gli Zen Circus del cantante Andrea Appino per raccontare i tempi in cui viviamo nel nuovo disco ‘Il Male’, che il gruppo toscano presenta questa sera e domani all’Estragon Club, in due date ‘tutto esaurito’. Appino, in tempi di ostentata leggerezza, cosa vi ha spinto a parlare nelle vostre canzoni, del ‘male’? "Altro che leggerezza, questi sono anni segnati dall’invadenza, anzi dal dominio del ‘sorriso Durban’s’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

