Zelensky va a Kupiansk Mosca dice di averla conquistata mentre Putin si gode i negoziati di Trump
Nel contesto delle tensioni in Ucraina, Zelensky visita Kupiansk, mentre Mosca dichiara di averla conquistata. Nel frattempo, Putin si intrattiene nei negoziati con Trump. Il 20 novembre, il generale russo Gerasimov comunicò a Putin la circondazione delle forze avversarie, segnando un momento cruciale nel conflitto e nelle dinamiche diplomatiche in corso.
Il 20 novembre scorso, il capo di stato maggiore russo, Valeri Gerasimov, aveva annunciato a Vladimir Putin, per l'occasione vestito in divisa militare, che l'esercito di Mosca aveva circondato i s.
Zelensky: 'Gli Usa vogliono il ritiro dal Donbass, ma serve un referendum' - Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a Kiev, ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del ... ansa.it
Zelensky si riprende a Kupiansk, Mosca ne aveva rivendicato il controllo - Oggi l'esercito ucraino aveva affermato di avere riconquistato posizioni a nord della città. L'Ucraina in difficoltà sul terreno, il presidente Zelensky si mostra al fronte con questo video per rivendicare la ripresa di alcuni quartieri della città di Kupiansk, che la Russia aveva conquistato. I successi militari sono fondamentali soprattutto in questa fase.
L’esercito russo ha preso Kupiansk? Una battuta d’arresto per l’Ucraina?