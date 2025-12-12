Zelensky tuona contro Trump | Vuole che l’Ucraina si ritiri dal Donbass ma non la Russia

Le tensioni tra Ucraina, Stati Uniti e Russia si intensificano mentre Zelensky esprime critiche nei confronti di Trump, accusandolo di favorire il ritiro ucraino dal Donbass senza chiedere lo stesso alla Russia. La situazione rimane complessa e incerta, con le parti che cercano di trovare una soluzione in un contesto di crescente pressione internazionale.

Le tensioni sull’Ucraina continuano a crescere di giorno in giorno. Mentre Stati Uniti e Russia continuano a premere per una pace che giunga nelle prossime settimane, il presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky, resta scettico. Il leader del Paese invaso è infatti tornato a tuonare contro il piano proposto dagli Usa per portare il cessate il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

