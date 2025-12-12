Zelensky tuona contro Trump | Vuole che l’Ucraina si ritiri dal Donbass ma non la Russia
Le tensioni tra Ucraina, Stati Uniti e Russia si intensificano mentre Zelensky esprime critiche nei confronti di Trump, accusandolo di favorire il ritiro ucraino dal Donbass senza chiedere lo stesso alla Russia. La situazione rimane complessa e incerta, con le parti che cercano di trovare una soluzione in un contesto di crescente pressione internazionale.
Le tensioni sull'Ucraina continuano a crescere di giorno in giorno. Mentre Stati Uniti e Russia continuano a premere per una pace che giunga nelle prossime settimane, il presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky, resta scettico. Il leader del Paese invaso è infatti tornato a tuonare contro il piano proposto dagli Usa per portare il cessate il .
Radio1 Rai. . #Ucraina In giornata #Kiev manderà a Washington il piano di pace emendato con l'#Ue. Previsto il congelamento del fronte e nessun limite all'esercito. Intanto #Zelensky si dice disposto al voto in 3 mesi, dopo che #Trump lo ha accusato di voler
MELONI-ZELENSKY/ "Spazi ridotti, attenti a chi vuole usare l'Ucraina contro Trump nel voto midterm" - Zelensky incontra la Meloni che nonostante la vicinanza a Trump non può far molto per lui.
Ucraina, Zelensky: "Trump mi chiede di cedere il Donbass ai russi". Il tycoon: "Necessario, o si rischia una Guerra Mondiale" - Gli Stati Uniti stanno spingendo l'Ucraina a ritirare le sue truppe dal Donbass e a creare una "zona economica libera" nelle parti ...
#Trump ironizza sul vestito di #Zelensky: Oggi ti sei messo in tiro