Zelensky | Trump mi chiede di cedere Dai territori agli appetiti Usa | i punti | Mosca | un referendum sul Donbass? No è tutto nostro

12 dic 2025

L'articolo analizza le recenti tensioni tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con Zelensky che rivela una richiesta di Trump di cedere territori. Si discute delle ambizioni statunitensi nel Donbass, delle possibili soluzioni sui confini e delle implicazioni sul gas russo, mentre Mosca respinge l'idea di un referendum nel Donbass, rafforzando la posizione della Russia.

Sui confini (forse) c'è il compromesso. E spuntano prospettive per Washington sul gas russo, che l'Europa non vuole più. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

