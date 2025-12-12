Zelensky | Trump mi chiede di cedere Dai territori agli appetiti Usa | i punti | Mosca | potremmo non apprezzare il piano rivisto

L'articolo analizza le ultime dinamiche tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con particolare attenzione alle richieste di Trump a Zelensky e alle possibili modifiche ai confini. Si affrontano anche le tensioni sul gas russo e le reazioni di Mosca alle proposte riviste, offrendo un quadro aggiornato delle prospettive geopolitiche e delle sfide energetiche in Europa.

Sui confini (forse) c'è il compromesso. E spuntano prospettive per Washington sul gas russo, che l'Europa non vuole più. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky: «Trump mi chiede di cedere». Dai territori agli appetiti Usa: i punti | Mosca: potremmo non apprezzare il piano rivisto

Il Donbas è Ucraina Zelensky respinge il compromesso di Trump sulla cessione dei territori linkiesta.it/2025/12/zelens… via @Linkiesta Vai su X

Trump ha detto che pensava di essere molto vicino a un accordo sia con la Russia, sia con l'Ucraina, perché "al di là del presidente Zelensky, al suo popolo erano piaciuti i contenuti". "Si tratta di un accordo complicato - aggiunge - ma che avrebberisparmiato l - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Zelensky: "Trump mi chiede di cedere il Donbass ai russi". Il tycoon: "Necessario, o si rischia una Guerra Mondiale" - Gli Stati Uniti stanno spingendo l'Ucraina a ritirare le sue truppe dal Donbass e a creare una "zona economica libera" nelle parti ... Da affaritaliani.it

Zelensky: «Trump mi chiede di cedere il Donbass» - Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato una conferenza stampa per annunciare che gli Stati Uniti premono perché l’Ucraina si ... Si legge su corriere.it

Cosa c'è sul tavolo dell'incontro tra Trump, Zelensky e leader europei

Video Cosa c'è sul tavolo dell'incontro tra Trump, Zelensky e leader europei Video Cosa c'è sul tavolo dell'incontro tra Trump, Zelensky e leader europei