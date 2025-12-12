Zelensky | Trump mi chiede di cedere Dai territori agli appetiti Usa | i punti | Mosca | potremmo non apprezzare il piano rivisto

L'articolo analizza le ultime dinamiche tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con particolare attenzione alle richieste di Trump a Zelensky e alle possibili modifiche ai confini. Si affrontano anche le tensioni sul gas russo e le reazioni di Mosca alle proposte riviste, offrendo un quadro aggiornato delle prospettive geopolitiche e delle sfide energetiche in Europa.

Sui confini (forse) c'è il compromesso. E spuntano prospettive per Washington sul gas russo, che l'Europa non vuole più. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

