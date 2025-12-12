Zelensky spiega su cosa c’è un accordo e cosa manca I prossimi passi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione attuale a Kyiv, spiegando gli aspetti su cui esiste un accordo e quelli ancora da definire. Durante un incontro con i media presso il suo ufficio di via Bankova, ha illustrato i prossimi passi e le prospettive future per il paese.

Kyiv. Ieri mattina il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato alcuni media nel suo ufficio in via Bankova

L'America ha già ricevuto le proposte presentate dagli ucraini, e il prossimo passo è probabilmente quello di discuterne con Mosca.