Zelensky spiega su cosa c’è un accordo e cosa manca I prossimi passi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione attuale a Kyiv, spiegando gli aspetti su cui esiste un accordo e quelli ancora da definire. Durante un incontro con i media presso il suo ufficio di via Bankova, ha illustrato i prossimi passi e le prospettive future per il paese.

Kyiv. Ieri mattina il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato alcuni media nel suo ufficio in via Bankova, il Fo.

Zelensky: Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina

A Castel Gandolfo, il #Papa risponde alle domande dei giornalisti fuori da Villa Barberini. Sull’udienza di oggi con il presidente dell’#Ucraina Zelensky spiega che il focus è stato sulla questione del rimpatrio dei bambini: “Un lavoro lento, dietro le quinte”. Riba - facebook.com Vai su Facebook

Oggi Zelensky sarà a Roma dove incontrerà la premier Meloni, prima vedrà il Papa. Ieri il presidente ucraino era a Londra per il vertice con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, poi è volato a Bruxelles. L'audio con cui spiega la questione della cessi Vai su X

