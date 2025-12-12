Zelensky ‘sfida’ Trump | Ucraina non lascia Donbass serve referendum Putin | Russia avanza

Periodicodaily.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina ribadisce il suo rifiuto di lasciare il Donbass, opponendosi alle pressioni statunitensi e proponendo un referendum per determinare il futuro della regione. Mentre Zelensky si confronta con le dichiarazioni di Putin sulla avanzata russa, la questione del controllo territoriale rimane al centro delle tensioni tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – L'Ucraina non vuole abbandonare il Donbass, respinge il pressing degli Stati Uniti e rilancia: serve un referendum per definire il destino dei territori. La proposta non piace a Donald Trump e, ovviamente, viene bocciata dalla Russia di Vladimir Putin in una giornata cruciale nel complesso percorso negoziale per porre fine alla guerra che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Trump vede Zelensky alla Casa Bianca: fine della guerra senza Tomahawk all'Ucraina

Video Trump vede Zelensky alla Casa Bianca: fine della guerra senza Tomahawk all'Ucraina

zelensky 8216sfida8217 trump ucrainaZelensky 'sfida' Trump : "Ucraina non lascia Donbass, serve referendum". Putin: "Russia avanza" - Il presidente ucraino: 'Gli Stati Uniti premono per una zona smilitarizzata'. Come scrive adnkronos.com

zelensky 8216sfida8217 trump ucrainaGuerra in Ucraina, Zelensky invia la controproposta di pace agli Usa: tutti i dettagli - L’Ucraina ha formulato la sua risposta al piano di pace proposto dagli Stati Uniti e lo ha inviato a Washington, rende noto il sito di notizie ... Lo riporta iltempo.it