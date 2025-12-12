Zelensky rimedia un’altra sberla | Trump vuole il ritiro dal Donbass

Nel contesto della crisi ucraina, le proposte di pace e le strategie dei principali attori internazionali continuano a generare tensioni. Mentre Donald Trump propone il ritiro dal Donbass, una soluzione apprezzata da Mosca ma respinta da Kiev e Bruxelles, le dinamiche si complicano ulteriormente, evidenziando le divisioni e le sfide nel cercare una via diplomatica.

Da un lato la proposta di pace per l'Ucraina formulata da Donald Trump, che piace a Vladimir Putin ma non a Volodymyr Zelensky; dall'altro la controproposta di Kiev e Bruxelles che, però, viene rigettata senza tanti convenevoli da Mosca e che non sembra scaldare il cuore di Washington. Mentre la guerra in Ucraina prosegue da quasi quattro anni, continua lo stallo diplomatico causato dai reciproci veti incrociati di Putin e Zelensky. Con quest'ultimo che oggi ha allontanato qualsiasi compromesso su eventuali cessioni territoriali se non decise da un voto popolare. Mentre Washington vuole che dal Donbass si ritiri l'esercito ucraino, ma non quello russo, come sottolinea lo stesso Zelensky.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo il summit con i "Volenterosi" a Londra ? https://l.euronews.com/p7h2 - facebook.com Vai su Facebook

Scontro Trump-Zelensky, Medvedev: «Finalmente una sberla al porco insolente». L'Ue: «Kiev non sarà mai sola, ora pace giusta» - «Il porco insolente ha finalmente ricevuto una bella sberla nello Studio ... Secondo corriereadriatico.it

Scontro Trump-Zelensky, le reazioni - «Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli», ha scritto su X il premier polacco e presidente di turno dell'Ue. Lo riporta ilmessaggero.it